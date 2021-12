Smog od rana dusi Polaków. Normy mocno przekroczone

Kiedy powietrze ma dobrą jakość

Stężenie pyłu PM10

Stężenie pyłu PM2,5

Przekroczone normy

Jak poinformowało w poniedziałek Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu, na terenie Zdzieszowic w niedzielę odnotowano przekroczenie o 20 procent poziomu dopuszczalnego pyłów zawieszonych PM10 w powietrzu. Według WCZK, w terenie zagrożenia mieszka około 11 tysięcy osób. Źródłem emisji były piece używane przez mieszkańców miasta. Służby wojewody prognozują, że ze względu na zmianę pogody i wiejący wiatr, w poniedziałek nie powinno dojść do powtórzenia zjawiska.

Co to jest PM10?

PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrometrów. Jej występowanie związane jest między innymi z procesami spalania stałych i ciekłych paliw.

Co to jest PM2,5?

PM2,5 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 2,5 mikrometra. Według Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwym dla człowieka zanieczyszczeniem atmosferycznym. Dociera nie tylko do układu oddechowego, lecz także do układu krwionośnego. Dużo dłużej zostaje w naszym organizmie.