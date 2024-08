Znów będzie gorąco. I to bardzo

Przed nami duża poprawa pogody. Do końca tygodnia tylko jeden dzień będzie deszczowy i burzowy. Razem ze słońcem wróci wysoka temperatura. W niektórych częściach kraju zrobi się upalnie.

Polska w ciągu najbliższej doby będzie w zasięgu układu wysokiego ciśnienia Kai znad Rumunii. Będzie napływać ciepłe powietrza znad południowo-zachodniej Europy - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

Środa upłynie pod znakiem pogodnej aury. Tylko nad ranem większe zachmurzenie będzie w niektórych miejscach na północy i wschodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 29-30 st. C Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie słaby i na ogół zmienny, jedynie na zachodzie - południowy.

Upał i burze

Na czwartek prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Z zachodu na wschód kraju przemieści się front atmosferyczny. W pasie Polski centralnej pojawią się przelotne opady deszczu, o sumie 5-10 litrów na metr kwadratowy, a także zagrzmi. Podczas burz spadnie do 15-30 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 24 st. C na Pomorzu Zachodnim do 30 st. C w rejonie Podkarpacia. Wiatr w większości kraju będzie słaby, południowo-zachodni, tylko w zachodnich regionach dość silny, północno-zachodni.

Piątek zapowiada się dość pogodnie. Lokalnie na północy kraju słabo popada deszcz. Temperatura maksymalna osiągnie od 24-25 st. C w północy kraju do 26-28 st. C na południu. Powieje umiarkowany, na Wybrzeżu dość silny, południowo-zachodni wiatr.

Prognozowana temperatura powietrza w kolejnych dniach tvnmeteo.pl

Prognoza pogody na weekend

W sobotę również będzie przeważać pogodna aura. Początkowo słabe i przelotne opady deszczu wystąpią we wschodniej Polsce. Termometry pokażą od 22-23 st. C na północy kraju do 26-27 st. C na południu i w centrum. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, zachodni.

Niedziela będzie słoneczna. Temperatura maksymalna wyniesie od 24-25 st. C w północnych regionach do 27-28 st. C na południu i w centrum. Z kierunku południowo-zachodniego będzie wiać umiarkowany i dość silny wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl