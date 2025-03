Zimno obrało już kurs na Polskę. "Przemeblowanie nad biegunem"

Wiosna zostanie zatrzymana

Jęzor zimna wyliczany dziś przez modele pogodowe utrzymać się może co najmniej do 17-18 marca. Temperatura na wysokości 1,5 km nad Polską północną i wschodnią oscylować ma wokół -10 stopni Celsjusza. To pozwala nam podtrzymać prognozy spadku temperatury przy gruncie przy nocnych rozpogodzeniach do -10 st. C. Z pracami w ogrodzie i odsłanianiem ziemi trzeba się jeszcze wstrzymać.