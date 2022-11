Kiedy spadnie śnieg? Synoptyk o prognozach

Pierwszy śnieg w Polsce zwykle spada pod koniec listopada

W listopadzie, jeżeli opady się pojawiają, zwykle nie tworzą pokrywy śnieżnej zalegającej dłużej niż klika godzin. Jak tłumaczy synoptyk, potrzeba mocno wychłodzonego gruntu, by śnieg się na nim utrzymał.

Średnie daty wystąpienia pierwszej pokrywy śnieżnej w Polsce to 20 listopada dla Podlasia, 25 listopada dla południowo-wschodniej, wschodniej i środkowej Polski oraz 30 listopada dla reszty kraju. Pierwsze obfite opady pojawiają się jednak dopiero w grudniu.

Climate Reanalyzer, Climate Change Institute, University of Maine, USA

Chłodne powietrze znad Rosji wlewające się do Europy. Prognoza na 16 listopada

Kiedy w Polsce spadnie śnieg

Jak tłumaczy Arleta Unton-Pyziołek, w świetle obecnych wyliczeń modeli meteorologicznych, do 20 listopada przeważać będą ciepłe masy powietrza płynące do Polski. Tylko 11 i 12 oraz 15 i 16 listopada o wschodnią część kraju mają otrzeć się zatoki chłodu znad Rosji. - Zimno płynące z północnego wschodu nie niesie jednak opadów śniegu, tylko znaczący spadek temperatury, szczególnie nocą - wskazuje synoptyk. Temperatura może spaść do -5 stopni Celsjusza na wysokości dwóch metrów. Przy gruncie wartości będą jeszcze niższe.