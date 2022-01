Titisee-Neustadt. Prognoza pogody na skoki narciarskie

Pogoda na skoki narciarskie. Puchar Świata w Titisee-Neustad

W piątek 21 stycznia odbędą się kwalifikacje . Popołudnie zapowiada się słonecznie, a termometry pokażą -2 stopnie Celsjusza. Porywy wiatru będą rozpędzać się do 2-4 metrów na sekundę. W ciągu dnia zacznie przybywać chmur, o godz. 19 może pojawić się śnieg. Temperatura wyniesie-4 st. C. Wiatr będzie osiągać 2-3 m/s.

Na sobotę 22 stycznia zaplanowany został konkurs indywidualny. Cały dzień będzie pochmurny. Około godziny 13 temperatura osiągnie -1 st. C., a wiatr będzie rozpędzał się do 2-6 m/s. Wieczorem temperatura wzrośnie do 1 st. C. Wiatr natomiast nieco osłabnie i powieje z prędkością 1-3 m/s.