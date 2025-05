W weekend pogoda w Polsce kształtowana będzie przez niż Magnus. Przyniesie on pochmurną aurę, a miejscami przelotne opady deszczu. - Od niedzieli kraj dostawać się ma pod wpływ zachodniej cyrkulacji - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Sprawdź, co to dla nas oznacza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska znajduje się jeszcze pod wpływem wiru niżowego Magnus znad południowej Skandynawii. - Wschodnia i południowa część kraju pozostaje w strefie falującego frontu atmosferycznego z deszczem i burzami - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Dodała, że od północnego zachodu wlewa się masa chłodnego powietrza pochodzenia arktycznego, które obejmie północny zachód kraju. Pozostałe regiony znajdą się w umiarkowanie chłodnym powietrzu polarnym.

Deszczowa aura

W sobotę wzrośnie ciśnienie. Polska znajdzie się w klinie wyżowym, w którym rozwinie się sporo kłębiastych chmur niosących przelotne opady deszczu na wschodzie kraju.

- Od niedzieli kraj dostawać się ma pod wpływ zachodniej cyrkulacji, łagodnej, bez zimnych i gorących ekstremów. Od zachodu zacznie obejmować Europę wielki wir niżowy znad północnego Atlantyku, który popchnie w naszym kierunku front atmosferyczny - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl. Przyniesie on na początku przyszłego tygodnia przelotne opady deszczu oraz burze.

Pogoda na piątek

Piątek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na północnym zachodzie kraju pojawią się niewielkie, przelotne opady deszczu. Na wschodzie i południowym wschodzie okresami popada słaby deszcz do 5 litrów na metr kwadratowy. Mocniej popada w Karpatach - do 10 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 11-13 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 16 st. C w Wielkopolsce, na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje zachodni i północno-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy.

Pogoda na weekend

W sobotę wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na wschodzie Polski okresami popada deszcz do 5-10 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 st. C na Suwalszczyźnie, przez 16 st. C w centrum kraju, do 17-18 st. C na zachodzie. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Niedziela upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia kłębiastego. Na Podkarpaciu i w Lubelszczyźnie spadnie deszcz o natężeniu do 5 l/mkw. Pod wieczór padać ma także na krańcach zachodnich kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16-17 st. C na wschodzie, przez 19 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na południowym zachodzie. Wiatr powieje z kierunków południowych, słaby i umiarkowany.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Venntusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami. Na zachodzie i południowym wschodzie kraju popada deszcz do 5-10 l/mkw. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 18 st. C na Podkarpaciu, przez 20 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Południowy i wschodni wiatr okaże się umiarkowany, chwilami dość silny.

We wtorek pogodna aura dopisze na północnym zachodzie Polski. W pozostałych regionach wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste, poza tym okresami popada deszcz do 5-10 l/mkw. Mogą pojawić się burze. Termometry wskażą maksymalnie od 17 st. C na Podkarpaciu, przez 18 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje północno-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W burzach będzie mocno wiać.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl