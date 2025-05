Wędrówka strefy opadów. Gdzie spadnie deszcz

- Zachodnią połowę kraju obejmuje front ciepły z opadami deszczu i lokalnymi burzami. Strefa opadów przemieszczać się ma wolno na wschód, by do wieczora dotrzeć do Mazur, Mazowsza i Małopolski - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Dodała, że umiarkowanie chłodne powietrze polarne będzie od zachodu wypierane przez masy cieplejsze znad południowo- zachodniej Europy. Stąd temperatura na zachodzie przekroczy 20 stopni Celsjusza.