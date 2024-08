Uwaga na groźną pogodę. Ostrzeżenia IMGW w całym kraju, miejscami drugiego stopnia

IMGW ostrzega przed burzami w całym kraju. Zjawiskom znów mają towarzyszyć ulewne opady deszczu oraz porywisty wiatr, dochodzący w porywach nawet do 90 kilometrów na godzinę. W części Polski obowiązują alarmy drugiego stopnia. Zagrożeniem okaże się również wysoka temperatura.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - burze

Jak przekazał IMGW, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu rzędu 35-55 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 90 kilometrów na godzinę. Lokalnie spadnie grad.

Ostrzeżenia obowiązują między godziną 12 a 20 w środę. Jedynie na wschodzie Lubelszczyzny i Podkarpacia od godziny 15 w środę do godziny 2 w czwartek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Jak przewidują synoptycy, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu rzędu 20-35 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 70-80 kilometrów na godzinę. Lokalnie sypnie gradem.

Na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie groźnie będzie między godziną 4 a 13 w środę. Na Pomorzu, Ziemi Łódzkiej i Śląsku burz należy spodziewać się między godzinami 10 a 15. Na Mazowszu oraz na Warmii i Mazurach ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 13 do godziny 20. W woj. podlaskim groźnej aury należy spodziewać się między godziną 18 w środę a 2 w czwartek.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał

Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 29 do 32 st. C. Ostrzeżenia ważne będą do godz. 20 w środę.