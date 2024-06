Kiedy Yogi ustąpi Valesce, zacznie się dziać

Wyż Yogi na razie wpływa na pogodę w naszym kraju. Już wkrótce jego miejsce zajmie niż, za sprawą którego w weekend i na początku następnego tygodnia pojawią się burze. Po weekendzie czeka nas również pierwszy upał.

- Pogodę w Polsce kształtuje wyż Yogi z centrum wędrującym nad Morzem Śródziemnym. Przemieszczający się nad krajem słabo aktywny front atmosferyczny odsunie się w piątek na wschód, jednak od zachodu zacznie się wciskać w obszar wyżowy niż Valesca znad Irlandii z kolejnym frontem. Zalegające nad krajem chłodne powietrze polarne zacznie być od zachodu wypierane przez sunące znad południowej Europy cieplejsze masy - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek

W piątek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na wschodnich krańcach Polski pojawią się słabe opady deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy, które będą zanikać. W niektórych miejscach na zachodzie kraju i Pomorzu również słabo popada deszcz, do 1-5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 20-21 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowy i zachodni, słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na weekend

Jak zapowiada synoptyk, w ciągu kolejnych dni aurę w Polsce będzie kształtował niż Valesca, który skieruje w naszą stronę ciepłe powietrze, ale i co najmniej dwa kolejne fronty atmosferyczne z opadami deszczu i burzami. - We wtorek przy współpracy z wyżem znad Morza Śródziemnego uformuje mocny klin ciepła, w którym napłynie na trzy doby do Polski gorące powietrze zwrotnikowe - dodaje.

Sobota przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami. W zachodnich regionach oraz na Pomorzu okresami wystąpią opady deszczu do 5-10 l/mkw. Niewykluczone są burze. Termometry pokażą maksymalnie od 22 st. C na Pomorzu Zachodnimi i Podlasiu, przez 25 st. C w centrum, do 26 st. C na Śląsku i w Małopolsce. Wiatr z kierunków południowych powieje słabo i umiarkowanie, chwilami dość silnie.

W niedzielę niebo będzie pokryte umiarkowanym i dużym zachmurzeniem. Padać nie powinno w zachodniej Polsce, a w pozostałych regionach okresami pojawią się opady o sumie 5-15 l/mkw. Na południowym wschodzie kraju okresami pojawią się burze, podczas których będzie silnie wiać. Temperatura maksymalna osiągnie od 22 st. C w rejonie Pomorza, przez 23 st. C w centrum, do 25 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiać południowy, skręcający na zachodni, umiarkowany wiatr.

Pierwszy upał

Poniedziałek na północnym zachodzie oraz północnym wschodzie kraju upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. Chwilami wystąpią tam opady deszczu do 5-15 l/mkw., możliwe są również burze. W pozostałych regionach wypogodzi się. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 25 st. C na wschodzie, przez 26 st. C w środkowej części kraju, do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr na ogół będzie południowy, na wschodzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, tylko podczas burz powieje silnie.

Na wtorek prognozowane jest małe i umiarkowane zachmurzenie, które na północy i w centrum kraju będzie wzrastać do dużego. W tamtych regionach pojawią się przelotne opady deszczu rzędu 5-30 l/mkw. i burze z silnym wiatrem. Temperatura maksymalna wyniesie od 26-27 st. C na północy, przez 28 st. C w centrum kraju, do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunków południowych będzie wiać słabo i umiarkowanie.

