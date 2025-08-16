Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alarmy pierwszego i drugiego stopnia. Synoptycy ostrzegają przed wysoką temperaturą. Sprawdź, gdzie żar poleje się z nieba.
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia przed upałem.
Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia
Pomarańczowe ostrzeżenia przed upałem obowiązują w województwach:
- śląskim, poza powiatem żywieckim;
- łódzkim, we wschodniej połowie regionu;
- małopolskim, w powiatach północno-zachodnich;
- świętokrzyskim, w powiatach: koneckim, włoszczowskim, jędrzejowskim;
- mazowieckim, w powiatach południowo-zachodnich.
Ostrzeżenia ważne będą do godziny 20 w sobotę.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia
Żółte ostrzeżenia przed skwarem wydano na terenie województw:
- podlaskiego, na południu regionu;
- mazowieckiego, w powiatach na południu i wschodzie regionu;
- lubelskiego;
- podkarpackiego;
- świętokrzyskiego, poza powiatami objętymi ostrzeżenia drugiego stopnia;
- małopolskiego, poza powiatem tatrzańskim i powiatami położonymi na północnym zachodzie.
Ostrzeżenia ważne będą do godziny 20 w sobotę.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia
Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
