Snują się gęste mgły. Z zachodu płynie zmiana pogody

O poranku w Polsce

Piątek rano na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku był pochmurny, ale bez opadów. W innych regionach niebo było na ogół pogodne, choć miejscami nad wschodnimi i południowo-wschodnimi regionami kraju kłębiło się więcej chmur bez deszczu. O godzinie 6 na termometrach mogliśmy zobaczyć od 4 stopni Celsjusza w Kielcach , Bydgoszczy , Szczecinku, Jeleniej Górze i Pile , przez 6 st. C w Łodzi i 9 st. C w Warszawie do 13 st. C w Przemyślu . Wiał słaby wiatr ze zmiennych kierunków.

Synoptyk dodała, że w kraju występują liczne mgły i zamglenia. O godzinie 6 widzialność ograniczona była do 100 metrów w Kętrzynie, Mławie, Siedlcach, Łodzi, Kielcach i Tarnowie, zaś do 200 m - w Olsztynie, Modlinie, Kłodzku, Lublinie i Nowym Sączu. Ograniczenie widzialności do 300 m zanotowano w Lesznie, Zgorzelcu, Jeleniej Górze i Wieluniu. Mgły powodowały utrudnienia na drogach. Zgodnie z prognozą mają się one utrzymać do godziny 9.