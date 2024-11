Śnieżyce, burze i wichury. "Sytuacja będzie poważna"

Front za frontem, śnieg i wiatr

We wtorek Polska dostanie się pod wpływ kolejnego niżu, mniejszego, ale dynamicznego. - Jego centrum ma wędrować znad Niemiec w kierunku Bałtyku, zahaczając o północno-zachodnie regiony naszego kraju. Związany z nim front atmosferyczny wkroczy od zachodu niosąc opady śniegu przechodzące w deszcz, a za nim w nocy wtoczy się następny front ze śniegiem - zapowiada Unton-Pyziołek. Jak podkreśla, "to pierwsze opady śniegu na nizinach w sezonie jesienno-zimowym, co zwykle stanowi duże wyzwanie, zagrożenie i powoduje utrudnienia w komunikacji".