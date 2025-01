Raz zima, raz wiosna. W najbliższym czasie pogoda będzie w kratkę

W tym tygodniu czeka nas zmienna pogoda. O ile temperatura na północnym wschodzie Polski będzie utrzymywać się na dość podobnym poziomie, to mieszkańcy reszty kraju, a zwłaszcza południa, muszą spodziewać się dużych wahań. Pojawią się opady i deszczu, i śniegu. Chwilami pokaże się też słońce. Sprawdź pogodę na 5 dni.

Wtorek 7 stycznia przyniesie duże i całkowite zachmurzenie. W pasie od Dolnego Śląska po Suwalszczyznę pojawią się opady deszczu o sumie 2-5 litrów na metr kwadratowy. Pod koniec dnia słabo i przelotnie popada również na zachodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 3-4 st. C na północnym wschodzie Polski, przez 5-6 st. C w centrum, do 8-9 st. C na Podkarpaciu i Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany, na zachodzie i północy w porywach osiągający prędkość 40-50 kilometrów na godzinę.

Wypogodzi się

W środę 8 stycznia zrobi się dość pogodnie. Jedynie na północnym wschodzie oraz przejściowo na północy Polski zachmurzenie wzrośnie i popada deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą od 2-3 st. C w północno-wschodniej części kraju do 4-5 st. C na południu i w centrum. Powieje południowo-zachodni umiarkowany i dość silny wiatr. Na zachodzie i północy w porywach osiągnie prędkość do 50-60 km/h.

Na czwartek 9 stycznia prognozowana jest pochmurna aura z przejaśnieniami. W wielu miejscach wystąpią jednak opady deszczu, a w północnych regionach spadnie deszcz ze śniegiem. Opadów nie spodziewamy się jedynie w południowo-wschodniej Polsce. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie od 1-2 st. C na północy do 8-10 st. C na południu. Z kierunku południowego będzie wiać umiarkowany wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

I znów chłodniej

Piątek zapowiada się pochmurno z przelotnymi opadami śniegu i deszczu ze śniegiem. Padać będzie głównie w północnej części kraju. Na termometrach zobaczymy od 1-2 st. C na północy do 3-4 st. C na południu. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany, porywisty. Sobota przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami i przelotnymi opadami śniegu. Temperatura maksymalna w całej Polsce wyniesie około 0-1 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Autorka/Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl