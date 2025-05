Cała Polska żółta od alarmów IMGW

Ostrzeżenia IMGW - przymrozki

Alarmy pierwszego stopnia przed przymrozkami obowiązują w całym kraju. Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 1 stopnia Celsjusza, przy gruncie do około -5/-2 st. C. Ostrzeżenia ważne będą od godziny 22 w niedzielę (w części Polski od godz. 1 w poniedziałek) do godziny 7 w poniedziałek.