Pogoda na Zaduszki. Będzie ciepło, porywiście powieje

Noc w większości kraju zapowiada się pogodnie. Jedynie na północy kraju przejściowo zachmurzenie będzie duże, a w pasie wybrzeża możliwe są słabe opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 1-2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7-8 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-wschodni, w górach porywisty.

Pogoda na Zaduszki

Czwartek 2.11 przyniesie pogodną aurę. W drugiej części dnia w zachodnich regionach zachmurzenie wzrośnie, ale opady deszczu nie są przewidywane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14-15 st. C w środkowej Polsce, do 16-17 st. C na południu. Wiatr z kierunku południowo-wschodniego powieje umiarkowanie i porywiście, rozpędzając się do 40-60 kilometrów na godzinę, a w górach będzie jeszcze silniejszy i osiągnie do 60-80 km/h.