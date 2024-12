"Ten typ pogody się utrzyma"

Prognozy na najbliższe dni nie są optymistyczne. Czeka nas jesienna i nadal wietrzna pogoda. Po aż kilkunastu stopniach Celsjusza w połowie tygodnia znacznie się ochłodzi, ale temperatura nie będzie zimowa.

Pogoda Długoterminowa Weekend

- Polska dostała się pod wpływ strefowej cyrkulacji atmosfery, co oznacza o tej porze roku okres bardziej dynamicznej i wietrznej pogody. Aura będzie kształtowana przez kolejne niże znad Atlantyku, z frontami atmosferycznymi przemieszczającymi się w kierunku wschodniej Europy. Do Polski będzie napływać naprzemiennie ciepłe i chłodne powietrze, a dominującym rodzajem opadów będzie deszcz, przejściowo w górach deszcz ze śniegiem i śnieg - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

Jak dodaje, "ten typ pogody utrzyma się z pewnością do końca tego tygodnia".

Silny wiatr i deszcz

We wtorek będzie pochmurno z opadami deszczu, zwłaszcza w pasie od Pomorza Zachodniego po Lubelszczyznę. Spadnie tam od 5 do 8 litrów wody na metr kwadratowy. W drugiej części dnia w północno-wschodniej części kraju pojawią się przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 6-7 st. C na północnym wschodzie do 9-10 st. C w rejonie Dolnego Śląska. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, osiągający w porywach 50-70 kilometrów na godzinę.

Środa zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami na południu i w centrum kraju. Na północy słabo i przelotnie popada deszcz. Termometry pokażą od 5-6 st. C w północno-wschodniej Polsce 10-11 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni.

Prognozowane opady w kolejnych dniach ventusky.com

Nawet 13 stopni

Czwartek przyniesie duże zachmurzenie, a na rozpogodzenia mogą liczyć mieszkańcy południowych i centralnych regionów. W północnej części kraju wystąpią słabe i przelotne opady deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia sięgnie od 7-8 st. C na wschodzie do 11-13 st. C na zachodzie Polski. Z kierunku południowo-zachodniego powieje umiarkowany i dość silny, porywisty wiatr.

W piątek będzie pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na północy i wschodzie kraju pojawią się słabe, przelotne opady deszczu, a w górach popada śnieg. Na termometrach będzie około 5-6 st. w całej Polsce. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, porywisty, zachodni i północno-zachodni.

Ochłodzenie

Na sobotę prognozowane jest pochmurna aura, a deszcz pojawi się na północnym zachodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 1-3 st. C we wschodnich regionach do 4-5 st. C na zachodzie. Wiatr nieco osłabnie, będzie wiać umiarkowanie, z południowego zachodu.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach ventuskt.com

Autorka/Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl