Powrót groźnej aury. Tutaj mogą pojawić się ostrzeżenia IMGW

Bilans ofiar śmiertelnych huraganu Helene, który w czwartek uderzył we Florydę, wzrósł do 130 osób - poinformowały amerykańskie media. Liczba ta może być jeszcze większa, ponieważ wiele osób uznanych jest za zaginione. W Karolinie Północnej, gdzie zniszczenia okazały się szczególnie dotkliwe, mieszkańcy wciąż zmagają się z brakiem dostępu do wody pitnej i prądu.