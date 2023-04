Słoneczny wyż i deszczowy niż. "Starcie nad Polską. Pogoda będzie niesprawiedliwa"

czytaj dalej

Bruksizm obserwowany jest u coraz większej liczby Polaków - alarmują stomatolodzy. Wśród głównych przyczyn niekontrolowanego zgrzytania zębami, do którego dochodzi najczęściej w trakcie snu, kiedy jest najbardziej szkodliwe, wymieniają stres. To również nieprawidłowy zgryz, wady postawy, czy zbyt częste żucie gumy. Specjaliści ostrzegają, że bruksizm może prowadzić między innymi do starcia szkliwa, złamania zębów, pogłębienia wad zgryzu lub złej jakości snu.