Nad Polskę przesunęło się jedno z centrów wieloośrodkowego niżu, co zresztą możemy odczuć na własnej skórze. Jak tłumaczył prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski w programie "Wstajesz i weekend", o poranku najniższe ciśnienie zanotowano na Mazowszu i Warmii.

Podzielona Europa

- Wszędzie tutaj, gdzie to zimno z północy wbiło się między polskim niżem a brytyjskim wyżem, jest i będzie zdecydowanie chłodniej niż [zazwyczaj - przyp. red.] o tej porze roku - dodał.

Kiery wróci ciepło?

Czy w najbliższym czasie możemy liczyć na ocieplenie? Jak pokazują prognozy dla Warszawy na kolejne dni, nie powinniśmy na to liczyć. Do czwartku włącznie wartości na termometrach nie przekroczą 12 stopni Celsjusza. Dopiero później, w ostatnim weekendzie kwietnia i na majówkę, jest szansa na nieco cieplejszą aurę, a nawet wartości przekraczające 20 st. C.