Pogoda na Wszystkich Świętych. 1 listopada wietrzny, w Zaduszki możliwe zimowe akcenty

Napływ tych mas wiązałby się z silnym ochłodzeniem i przelotnymi opadami deszczu . W niektórych regionach może padać deszcz ze śniegiem, a w górach - śnieg . Dodatkowy niekorzystny czynnik to silny i porywisty wiatr , który dałby się we znaki zwłaszcza mieszkańcom północnych województw.

Pogoda na Wszystkich Świętych 2024

Na 1 listopada , w dzień Wszystkich Świętych, modele meteorologiczne prognozują duże zachmurzenie z przejaśnieniami, a w regionach północnych także przelotnymi opadami deszczu . Termometry pokażą maksymalnie od 10-12 stopni Celsjusza na północy do 12-14 st. C na południu. W ciągu dnia coraz silniej będzie wiał wiatr, który w porywach na północy kraju może okazać się bardzo silny . Najszybsze podmuchy mają nawiedzić Wybrzeże.

2 listopada, w Dzień Zaduszny, w całym kraju mielibyśmy do czynienia ze zmiennym zachmurzeniem. Przelotnie popadać ma deszcz, a na północy i północnym wschodzie również deszcz ze śniegiem. W górach może prószyć śnieg. Na termometrach pojawić się mają zdecydowanie niższe wartości, od 4-6 st. C na północnym wschodzie do 6-8 st. C w południowo-zachodniej Polsce. Po raz kolejny nawiedzić nas może także silny wiatr, potęgujący odczucie chłodu.