Odpoczynek od żaru nie dla wszystkich. Co jeszcze czeka nas w pogodzie w weekend

Kulminacja gorącej pogody przypadnie na piątek, ale w niektórych regionach Polski upały będą utrzymywać się także przez kolejne dni. W weekend temperatura osiągnie maksymalnie do 32 stopni Celsjusza na południu kraju, podobnie będzie na początku przyszłego tygodnia. Nie zabraknie słońca, ale i burz.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W piątek w zachodniej części kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Pojawią się tam również przelotne opady deszczu oraz burze, podczas których spadnie do 10-30 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr osiągnie w porywach do 60-90 kilometrów na godzinę. W niektórych miejscach, zwłaszcza na Śląsku, Ziemi Łódzkiej Kujawach i w Wielkopolsce, możliwy jest grad. We wschodnich regionach będzie przeważnie słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 29 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 34 st. C w Małopolsce. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, na ogół z kierunku południowo-wschodniego.

Prognoza pogody na weekend

Sobota na krańcach wschodnich Polski zapowiada się słonecznie. W pozostałych miejscach należy spodziewać się zmiennego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Wyładowaniom atmosferycznym będą towarzyszyć opady rzędu 10-20 l/mkw. i porywy wiatru do 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 22 st. C w rejonie Zatoki Gdańskiej do 32 st. C w Małopolsce. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, skręcający na północno-zachodni.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Na słoneczną aurę w niedzielę mogą liczyć przebywający na Pomorzu. Poza tym zachmurzenie będzie zmienne i wystąpią opady deszczu do 15 l/mkw. Na Podlasiu pojawią się również burze z opadami do 10-20 l/mkw. oraz porywami wiatru do 60-80 km/h. Temperatura osiągnie maksymalnie od 24 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 32 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Upały również w przyszłym tygodniu

Poniedziałek upłynie pod znakiem słońca na zachodzie kraju. W pozostałych regionach przelotnie popada i zagrzmi. Podczas burz spadnie deszcz do 10-20 l/mkw., a wiatr rozpędzi się w porywach do 60-80 km/h. Termometry pokażą maksymalnie od 23 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 31 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiać słaby, chwilami umiarkowany wiatr, ze zmiennych kierunków.

Wtorek w zachodniej Polsce również zapowiada się słonecznie, a na pozostałym obszarze kraju wystąpią przelotne opady deszczu i burze. W trakcie wyładowań atmosferycznych suma opadów wyniesie do 10-20 l/mkw., a porywy wiatru rozpędzą się do 60-80 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 32 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zmienny.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach Ventusky

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl