Najbliższe dni przyniosą lekkie ochłodzenie. W wielu regionach kraju pojawią się opady deszczu. Jest też szansa, że miejscami zagrzmi. Sprawdź, jakiej aury możemy się spodziewać w pogodzie przyszłym tygodniu.

W niedzielę na pogodę w Polsce wpłynie niż genueński. Przyniesie on opady deszczu. Początkowo w północnej połowie kraju wystąpi małe zachmurzenie, które w ciągu dnia wzrośnie do umiarkowanego i dużego. W południowej i centralnej części Polski zachmurzenie okaże się duże i całkowite. Tego dnia opady deszczu będą postępowały od południa w kierunku północno-wschodnim, osiągając w ciągu dnia umowną linię Poznań - Warszawa - Białystok. Opady będą miały przeważnie charakter ciągły. W centrum spadnie do 2-5 litrów na metr kwadratowy, a na południu i południowym wschodzie - do 5-10 l/mkw. Wieczorem na południu kraju mogą pojawić się burze. Prawdopodobieństwo, że się uformują wynosi 30 procent. Termometry pokażą maksymalnie od 9-11 stopni Celsjusza w przeważającej części kraju (na wybrzeżu lokalnie 7-8 st. C) do 13-14 st. C na północnym zachodzie. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, porywisty, wschodni i południowo-wschodni. W pasie północnym porywy mogą rozpędzać się do 45-55 kilometrów na godzinę, a w rejonie górskim, lokalnie południowy - do 60 km/h.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek przyniesie duże zachmurzenie i słabe, przelotne opady deszczu na północnym zachodzie kraju rzędu 2 l/mkw. Całkowite zachmurzenie i opady umiarkowane lub intensywne spodziewane są na południowym wschodzie Polski - spadnie tam do 2-5 l/mkw., lokalnie do 5-10 l/mkw. Możliwe są w tym rejonie pojedyncze burze, a prawdopodobieństwo ich wystąpienia wynosi 50 proc. Temperatura maksymalna wyniesie od 9-10 st. C na północnym wschodzie do 14-15 st. C, lokalnie 16 st. C na południowym wschodzie. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, okresami będzie zmienny, słaby i umiarkowany.

Wtorek na północy i w centrum kraju zapowiada się dość pogodnie. Na południowym wschodzie i południu będzie pochmurno i przelotnie popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10-11 st. C na północnym wschodzie do 14-15 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany.

Pogoda na środę i czwartek

Środa upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami oraz opadami deszczu w przeważającej części kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 10-12 st. C na północy do 13-14s t. C na południu. Wiatr będzie zmienny, słaby i umiarkowany. Na czwartek prognozuje się pochmurną aurę z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu w całym kraju. Termometry wskażą maksymalnie od 10-11 st. C na północy do 12 st. C w pozostałej części kraju. Wiatr powieje z kierunków północnych, słaby i umiarkowany.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

