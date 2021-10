Pogoda na weekend, pogoda na 5 dni: rządy w pogodzie przejmie sztormowy wir niżowy z wichurami

W nadchodzących dniach w wielu regionach kraju powieje silny wiatr. W górach jego porywy mogą sięgać do 140 kilometrów na godzinę. W weekend temperatura nie przekroczy 11 stopni, będzie też przelotnie padać.

Polska pozostaje pod wpływem układów niżowych znad Skandynawii. W czwartek przemieści się nad krajem z zachodu na wschód chłodny front atmosferyczny przynosząc nad północnymi regionami kraju burze. Za nim zacznie napływać chłodniejsze powietrze polarno-morskie wypierając stopniowo ciepłe masy powietrza.

Do soboty rządy w pogodzie należeć będą do sztormowego, wietrznego wiru niżowego wędrującego znad Skandynawii w stronę rosyjskiej Arktyki. W niedzielę nad krajem ulokuje się pogodny wyż.

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek będzie pochmurnie z przejaśnieniami. Wystąpią przelotne opady deszczu do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy, na Pomorzu możliwe są burze. Termometry pokażą maksymalnie od 15 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 18 st. C miejscami w centrum i na południu kraju. Wiatr południowo-zachodni, dość silny i silny, w porywach osiągnie prędkość do 60-90 kilometrów na godzinę. Na Wybrzeżu rozpędzi się do 110 km/h, w górach do 140 km/h.

Piątek przyniesie pochmurną aurę z rozpogodzeniami w centrum i na południu kraju. Na zachodzie, północy i północnym wschodzie Polski przelotnie popada deszcz do 5-10 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 st. C na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50-80 km/h.

Prognozowane porywy wiatru w dniach 21-25.10 Ventusky.com

Pogoda na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Pogoda na weekend

Sobota upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami. Prognozuje się przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8 st. C na północnym wschodzie, przez 9 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozpędzi się do 50 km/h.

W niedzielę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Termometry pokażą maksymalnie od 7 st. C na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Pomorzu. Północno-zachodni wiatr, skręcający na zachodzie na południowy, będzie wiał słabo i umiarkowanie.

Prognozowana temperatura w dniach 21-25.10 Ventusky.com

Pogoda na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Pogoda na poniedziałek

Na poniedziałek synoptycy prognozują małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 st. C na Suwalszczyźnie, przez 11 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Śląsku. Powieje południowy, umiarkowany, okresami dość silny wiatr.

Prognozowane opady w dniach 21-25.10 Ventusky.com

Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl