Sobota z gwałtownymi burzami, wtorek z tropikalnym żarem. Pogoda na 5 dni

Przed nami gorący weekend, nie zabraknie też gwałtownych zjawisk w postaci burz. Nowy tydzień nie przyniesie ulgi od spiekoty. We wtorek temperatura może sięgnąć miejscami 34 stopni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Sobota przyniesie zmienne zachmurzenie z przelotnym opadami deszczu i burzami, podczas których spadnie do 10-30 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr w porywach rozpędzać się będzie do 60-80 kilometrów na godzinę. Na krańcach wschodnich Polski może pojawić się grad. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 33 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, wiatr zachodni i południowo-zachodni. W strefie brzegowej porywy mogą sięgać ponad 60 km/h.

W niedzielę słoneczna aura dopisze w województwach zachodnich. Na pozostałym obszarze Polski prognozuje się zmienne zachmurzenie z przelotnym deszczem i burzami. Podczas wyładowań spadnie opad rzędu 20 l/mkw., a porywy wiatru osiągną prędkość do 80 km/h. Termometry pokażą maksymalnie od 24 st. C Nizinie Szczecińskiej do 32 t. C na Podkarpaciu. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Prognoza temperatury na kolejne dni ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu i burz od Podhala po Bieszczady. Podczas wyładowań spadnie do 10-20 l/mkw., a wiatr rozpędzać się będzie w porywach do 60-80 km/h. Poza tym wystąpi zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 28 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 32 st. C na Podkarpaciu. Wiatr na ogół okaże się słaby, zmienny.

We wtorek spodziewane są przelotne opady deszczu i burze z opadem do 10-30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 60-80 km/h. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 29 st. C na Pomorzu Zachodnim do 34 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje ze wschodu.

Pogoda na środę

W środę wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie od 26 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 30 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, będzie wiał z zachodu.

Prognoza opadów na kolejne dni ventusky.com

Autorka/Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl