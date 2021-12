Pogoda na weekend i kolejne dni. Ochłodzenie, wrócą opady śniegu

Do Polski znów zacznie płynąć zimne powietrze. Po weekendzie mróz chwyci na terenie całego kraju. Pojawią się opady śniegu, miejscami obfite. Synoptycy na następne dni zapowiadają również porywisty wiatr.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W piątek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce popada śnieg, miejscami z deszczem. W Tatrach i Beskidach opady śniegu okażą się dość intensywne, spadnie do 10-20 centymetrów. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Nizinie Szczecińskie. Wiatr będzie umiarkowany, okresami w porywach osiągnie do 60 kilometrów na godzinę, północno-zachodni.

Prognoza pogody na weekend

Sobota zapowiada się ze zmiennym zachmurzeniem. Na Podlasiu, Mazurach oraz częściowo na Mazowszu pojawią się opady śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od 0 st. c na Podkarpaciu do 7 st. C na Pomorzu. Powieje umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni wiatr.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda na niedzielę

Na niedzielę synoptycy prognozują pochmurną aurę z przejaśnieniami. W rejonie Podkarpacia spadnie deszcz. Temperatura maksymalna sięgnie od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągnie do 40-70 km/h, północno-zachodni. Wystąpi bardzo duży spadek ciśnienia atmosferycznego, o ponad 20 hektopaskali w ciągu 24 godzin.

Prognozowana temperatura w ciągu kolejnych dni Ventusky

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Więcej śniegu i wszędzie mróz

W poniedziałek czeka nas duże zachmurzenie z niewielkimi przejaśnieniami. Możliwe są także dość silne przelotne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -3 st. C na Suwalszczyźnie do 1 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany, okresami w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h, północno-zachodni.

Wtorek upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia. Śnieg przelotnie popada na Pomorzu. Temperatura maksymalna wyniesie od -6 st. C na Podkarpaciu do -1 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunku zachodniego wiatr powieje słabo i umiarkowanie, tylko miejscami może okazać się silniejszy.

Prognozowane opady w ciągu kolejnych dni Ventusky

Prognozowane porywy wiatru w ciągu kolejnych dni Ventusky

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl