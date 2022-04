Pogoda na weekend. Bez szans na słoneczną aurę. Będzie chłodno, deszczowo i wietrznie

Pogoda w najbliższych dniach przyniesie nam sporo chmur, może także popadać. Z każdym dniem będzie coraz chłodniej - w poniedziałek termometry pokażą miejscami w najcieplejszym momencie dnia tylko 4 stopnie Celsjusza. Należy spodziewać się również silnych porywów wiatru.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda w czwartek upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia. Po południu na zachodzie kraju chmur zrobi się więcej, prognozowane są także opady o sumie do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 18 st. C na Podkarpaciu i w Małopolsce. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południowego zachodu, który okresami w porywach rozpędzać się będzie do 40-60 kilometrów na godzinę.

Piątek zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym deszczem. Temperatura maksymalna sięgnie od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C w Małopolsce. Zachodni wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie. Okresami w porywach będzie osiągać do 40-60 km/h.

Prognoza temperatury na kolejne dni Ventusky

Pogoda na weekend i początek tygodnia

W sobotę należy spodziewać się zmiennego zachmurzenia oraz opadów deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie, w porywach z prędkością do 40-60 km/h.

Niedziela przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Okresami w porywach może przybierać na sile.

W poniedziałek na niebie pojawi się zmienne zachmurzenie. Na wschodzie kraju wystąpią opady deszczu i śniegu. Temperatura maksymalna sięgnie od 4 st. C na Podkarpaciu do 8 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, a powieje z północnego zachodu.

Prognoza opadów na kolejne dni Ventusky

