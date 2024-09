Wkrótce pogoda zacznie się wyraźnie zmieniać

Pogoda na przełomie lata i jesieni może zaskoczyć. Czekają nas pełne słońca i bardzo ciepłe dni. Temperatura sięgnie aż 26 stopni Celsjusza. Opady deszczu wrócą w następnym tygodniu.

- Pogodę do poniedziałku w dalszym ciągu będzie kształtował rozległy wyż. Obszerny antycyklon w formie wału rozciąga się od Islandii przez Morze Norweskie i dalej swoim zasięgiem obejmuje Polskę. Do naszego kraju ze wschodu i południowego wschodu płynie suche i ciepłe powietrze polarne - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński.

Prognoza pogody na weekend 21-22.09

W sobotę w całej Polsce będzie słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 22-23 stopni Celsjusza na południu i Wybrzeżu do 25-26 st. C w centrum i północnym wschodzie. Wiatr powieje z kierunków wschodnich, słabo, chwilami umiarkowanie.

Niedziela, pierwszy dzień astronomicznej jesieni, upłynie pod znakiem pogodnej aury. Na termometrach zobaczymy od 22 st. C w rejonie Wrocławia do 24-25 st. C w centrum i na południowym wschodzie kraju. Będzie wiać południowo-wschodni słaby i umiarkowany wiatr, tylko okresami dość silny, w porywach rozpędzający się do 30 kilometrów na godzinę.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Pogoda w następnym tygodniu się popsuje

W poniedziałek, pierwszego dnia kalendarzowej jesieni, również będzie pogodnie. Więcej chmur na niebie pojawi się jedynie w zachodnich regionach. Temperatura maksymalna osiągnie od 22 st. C na zachodzie do 26 st. C na północnym wschodzie. Wiatr na ogół będzie południowy i umiarkowany, w porywach osiągający prędkość do 30-40 km/h. W górach powieje silniej i tam rozpędzi się do 50-60 km/h.

Jak zapowiada nasz synoptyk, w ciągu kolejnych dni "sytuacja baryczna zacznie wyraźnie się zmieniać i warunki pogodowe będą kształtowane przez ośrodki niżowe".

- Chłodny front atmosferyczny, związany z głębokim niżem skandynawskim, pojawi się wraz z opadami deszczu na zachodzie kraju we wtorek. Ze względu na jego szybkie przemieszczanie się możliwe są burze, szczególnie w południowo-zachodniej Polsce - wyjaśnia.

Deszcz wróci, pojawią się burze

Na wtorek prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. W zachodnich regionach pojawią się przelotne opady deszczu o sumie. 2-7 litrów na metr kwadratowy. Wystąpią również burze, które będą przemieszczać się od południowego zachodu w głąb Polski. Lokalnie wyładowaniom atmosferycznym będą towarzyszyć opady do 10-20 l/mkw. Termometry pokażą od 17-18 st. C na zachodzie do 25 st. C na Podkarpaciu. Południowy i południowo-zachodni wiatr przeważnie będzie umiarkowany. Chwilami powieje silniej, w porywach do 35-45 km/h, a w trakcie burz i w górach do 60-70 km/h.

- Strefa frontowa, tracąc na aktywności, będzie wpływać na aurę jeszcze w środę w środkowej i wschodniej części kraju, dlatego możliwe są słabe opady deszczu - informuje nasz synoptyk.

W środę zachmurzenie będzie duże z przelotnymi opadami deszczu. Na ogół spadnie do 1-2 l/mkw., tylko lokalnie w centrum i na wschodzie do 5-7 l/mkw. Temperatura na obszarze całego kraju będzie wyrównana i w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 19 do 21 st. C. Z kierunku południowo-zachodniego powieje umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach do 30-40 l/mkw.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

