Ostry zjazd temperatury na święta

W prognozie pogody na święta widać wyraźne ochłodzenie. Temperatura w niektórych częściach kraju, zarówno w Wielkanoc, jak i lany poniedziałek, sięgnie zaledwie 7 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia. Pojawią się również opady deszczu.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W czwartek czeka nas zmienne zachmurzenie. Na północy i zachodzie pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, przeważnie z kierunku południowego.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Piątek upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8 st. c na Nizinie Szczecińskiej do 16 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-zachodni.

Prognoza pogody na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Na sobotę synoptycy zapowiadają zachmurzenie małe i umiarkowane. Na Podkarpaciu, Górnym Śląsku, Lubelszczyźnie i w Małopolsce przelotnie popada deszcz. Temperatura sięgnie maksymalna od 9 st. C na Podkarpaciu do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiać umiarkowany, północny wiatr, okresami w porywach osiągając prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę.

Prognoza temperatury na kolejne dni Ventusky

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Prognoza pogody na święta

Niedziela Wielkanocna na wschodzie kraju zapowiada się pochmurno i deszczowo. Poza tym zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane. Termometry pokażą maksymalnie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

W lany poniedziałek należy spodziewać się zmiennego zachmurzenia. Opady deszczu wystąpią jedynie na Podkarpaciu. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

Prognoza opadów na kolejne dni Ventusky

Prognoza porywów wiatru na kolejne dni Ventusky

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl