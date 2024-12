Gdzie spadnie śnieg? Czy zrobi się biało?

W poniedziałek będzie pochmurno. Po nocy z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem będą one stopniowo zanikać na północnym wschodzie kraju. W pozostałych regionach okresami będą występować opady deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. Deszcz ze śniegiem popada na południowym zachodzie i południu kraju, a w górach spadnie do 5 centymetrów śniegu .

Śnieg i deszcz ze śniegiem

We wtorek nad południową i centralną Polską będzie jeszcze zalegać front atmosferyczny. Chwilami prognozowane są opady deszczu ze śniegiem do 3 l/mkw. i śniegu do 3 cm. Tylko w górach będzie padać bardziej obficie i spadnie tam do 5-10 cm śniegu.