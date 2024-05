Pogoda na majówkę. Długi weekend na razie cieszy słoneczną i bardzo ciepłą, a nawet gorącą aurą. Niestety w piątek w pogodzie zaczną się zmiany. Będzie coraz częściej padać i pojawią się burze. Ponadto na początku następnego tygodnia się ochłodzi. Sprawdź najnowszą prognozę pogody.

- Polska jest pod wpływem niżowego wiru Flurina z centrum nad Morzem Północnym. Od zachodu do naszego kraju wkroczy chłodny front atmosferyczny związany z niżem. Na razie obejmie tylko zachodzie regiony, gdzie przyniesie przelotne opady deszczu i burze. Front zapoczątkuje zmianę pogody, powoli wypychając ciepłą masę powietrza, która zalega nad środkową Europą - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

W ciągu kolejnych dni, jak zapowiada Unton-Pyziołek, na aurę w Polsce wpłyną letnie układy niżowe, które będą przemieszczać się wolno z zachodu na wschód, a wraz z nimi kolejne fronty atmosferyczne, pchane przez masy powietrza polarnego morskiego. - Nad krajem przetoczy się sporo chmur kłębiastych, z opadami deszczu i burzami. Całej tej zmianie pogody ma towarzyszyć spadek temperatury - dodaje synoptyk.

Pogoda na majówkę 2024 i weekend

Piątek 3 maja przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie, które na zachodzie kraju będzie wzrastać do dużego. Okresami pojawią się tam opady deszczu rzędu 5-15 litrów na metr kwadratowy i burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Ziemi Lubuskiej do 25-26 st. C w centrum kraju. Wiatr będzie południowo-wschodni, na zachodzie skręcający na południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, podczas burz silny.

W sobotę zachmurzenie będzie umiarkowane, na zachodzie i Pomorzu wzrastające do dużego. W tamtych regionach przelotnie popada deszcz do 5 l/mkw., a lokalnie wystąpią również burze z opadami do 20 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20 st. C na Pomorzu Zachodnim do 25 st. C w centrum kraju. Wiatr z kierunków południowych powieje słabo i umiarkowanie.

Niedziela zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Od zachodu w głąb Polski będą przemieszczać się opady deszczu o sumie 10-30 l/mkw., a w niektórych miejscach pojawią się burze z gradem i silnym wiatrem. Temperatura maksymalna osiągnie od 20 st. C na Pomorzu do 24 st. C w centrum i na południowym wschodzie kraju. Wiatr będzie zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami. Będą pojawiać się przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. W środkowych i południowych regionach możliwe są burze. Termometry pokażą maksymalnie od 16 st. C na Pomorzu, przez 20 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiać południowy i zachodni słaby i umiarkowany, w trakcie burz silny, wiatr.

Wtorek również zapowiada się pochmurno, ale pojawią się przejaśnienia. Okresami wystąpią przelotne opady deszczu o sumie do 10 l/mkw., na północy kraju okażą się one bardziej obfite i spadnie tam do 20 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 st. C na Podlasiu, przez 17 st. C w centralnych regionach, do 19 st. C na Podkarpaciu. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągający prędkość 50-70 kilometrów na godzinę.

Autorka/Autor:red.

Źródło: tvnmeteo.pl