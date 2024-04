Pogoda na majówkę. Już w środę rozpoczyna się maj, a wraz z nim długi weekend. Jaka pogoda będzie nam towarzyszyć w wolne dni? Jak wynika z prognozy synoptyka tvnmeteo.pl Artura Chrzanowskiego, po ciepłym i słonecznym okresie czeka nas powrót do pochmurnej i burzowej rzeczywistości.

Pogoda na majówkę

Środa 1 maja okaże się słoneczna, jedynie po południu niebo w zachodniej Polsce lekko się zachmurzy. Na termometrach zobaczymy od 22 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr południowo-wschodni.

Również czwartek 2 maja przyniesie na ogół słoneczne niebo. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany, jedynie okresami silniejszy.

W piątek 3 maja nad krajem zapanuje zmienne zachmurzenie, a na Śląsku może przelotnie popadać deszcz. Termometry wskażą od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków wschodnich.

Prognoza temperatury na okres 01-05.05 ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Rzeszowszczyźnie. Przeważnie zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

W niedzielę spodziewana jest gwałtowniejsza aura. Wystąpi zmienne zachmurzenie, a wraz z nim przelotny deszcz i burze z opadami do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywami wiatru sięgającymi 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Podkarpaciu. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza opadów na okres 01-05.05 ventusky.com

Źródło: tvnmeteo.pl