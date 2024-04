Pogoda na majówkę 2024. Gdzie będzie najgoręcej, a gdzie pojawią się burze?

Pogoda na majówkę 2024. Nad Polskę napłynie powietrze znad Afryki, dzięki któremu wkrótce na termometrach zobaczymy powyżej 25 stopni. Miejscami jednak może zagrzmieć. Sprawdź najnowszą szczegółową prognozę przygotowaną przez synoptyk tvnmeteo.pl Arletę Unton-Pyziołek.

W weekend Polska znajdzie się w strumieniu afrykańskiego powietrza, a temperatura zacznie wzrastać powyżej 20 stopni Celsjusza.

Początek majówki okaże się gorący i pogodny, z wartościami na termometrach sięgającymi nawet 27 st. C.

W późniejszych dniach czeka nas napływ wilgotnych, chłodniejszych mas powietrza.

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, Polska dostała się pod wpływ pogodnego wyżu, rozciągającego się od Bałkanów, przez wschodnią Europę, po Finlandię i Spitsbergen. Zachodnie i północno-zachodnie krańce kraju pozostają jednak w zasięgu niżów Dunja i Celina znad z zachodnich regionów kontynentu. Związany z nimi front muskać będzie Wybrzeże i Pomorze. W ciepłej masie powietrza, płynącej w sobotę z południa, nad południowo-wschodnimi regionami kraju przemieści się słabo aktywny front. Temperatura osiągnie po południu blisko 20 stopni Celsjusza, a na zachodzie przekroczy tę wartość.

W kolejnych dniach Polska pozostanie w strumieniu ciepłego powietrza płynącego z południa, którego obszarem źródłowym będzie północna Afryka. Przemieszczając się, masa ta ulegnie lekkiej transformacji, ale zachowa część potencjału. Odbije się to we wzroście temperatury powyżej 25 stopni, szczególnie na południu i zachodzie kraju. W niedzielę i poniedziałek w suchym powietrzu będzie pogodnie, ale w kolejnych dniach niż znad zachodniej Europy podrzuci w nasz rejon nieco wilgoci. Na niebie kłębić się mają chmury, przelotnie popada deszcz - najpierw jedynie na zachodzie, a później w innych regionach kraju. Lokalnie może także zagrzmieć.

Synoptyk dodała, że dopiero w sobotę rozpocząć się ma zmiana w polu barycznym. Przemieszczający się znad Atlantyku wir niżowy usadowi się nad Skandynawią i skieruje w naszą stronę chłodniejsze masy powietrza polarnego i chłodny front. Poskutkuje to większym zachmurzeniem, opadami deszczu i ochłodzeniem pod koniec majówki.

Prognoza temperatury na majówkę ventusky.com

Pogoda na ostatni weekend kwietnia

W sobotę będzie na ogół pogodnie, jednak na Wybrzeżu i Pomorzu pojawi się więcej chmur. Chwilami może z nich padać, opady będą jednak niewielkie i nie przekroczą 5 litrów na metr kwadratowy. W ciągu dnia wzrost zachmurzenia kłębiastego zaobserwujemy również na Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Kielecczyźnie, z przelotnymi opadami deszczu do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez 18-19 st. C w centralnej Polsce do 20-21 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje wiatr z południa, słaby i umiarkowany.

Niedziela w całym kraju zapowiada się pogodnie. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 20 st. C na Suwalszczyźnie, przez 23 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Wiatr, południowo wschodni, powieje słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie. W porywach jego prędkość może wynosić do 50-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Także w poniedziałek czeka nas pogodna aura. Termometry pokażą od 21 st. C na Pomorzu, poprzez 24 st. C w centralnych regionach, do 26 st. C w południowej Polsce. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, jednak okresowo z dość silnymi porywami.

We wtorek pogoda dopisze na przeważającym obszarze kraju. Tylko na zachodzie niebo mocniej się zachmurzy i spadnie deszcz. Opady, choć przelotne, mogą być intensywne, bo osiągające sumę do 15 l/mkw. Uwaga - niewykluczone, że zagrzmi. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C na Podlasiu, przez 26 st. C w centralnej Polsce, do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, południowo-wschodni, będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

Prognoza opadów na majówkę ventusky.com

Pogoda na majówkę 2024

W środę 1 maja zachmurzenie będzie na ogół małe i umiarkowane. Tylko na północnym wschodzie Polski wzrośnie ono do dużego z przelotnymi opadami deszczu o sumie do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 24 st. C na Podlasiu do 27 st. C w centrum kraju oraz na Śląsku. Południowy wiatr powieje słabo i umiarkowanie, jedynie na zachodzie może wiać silniej.

W czwartek 2 maja na północnym wschodzie oraz południowym zachodzie kraju dzień zapowiada się pochmurno. Przelotnie i słabo padać ma tylko na Śląsku. Na pozostałym obszarze kraju aura dopisze. Termometry wskażą od 22 st. C na Podlasiu, przez 25 st. C w regionach centralnych, do 26 st. C na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

W piątek 3 maja zapanuje małe i umiarkowane zachmurzenie. W pasie od Podkarpacia, przez centrum kraju, po Pomorze zachmurzy się mocniej, może też tam spaść do 5 l/mkw. deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie od 20 st. C na Podlasiu, poprzez 23 st. C w centrum kraju do 26 st. C na Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu.

Pogoda na pierwszy weekend maja

W sobotę 4 maja w całym kraju będzie pochmurno. Od zachodu w głąb kraju przemieszczać się ma strefa opadów deszczu do 5-10 l/mkw. W centrum i na wschodzie możliwe są burze z opadami do 20 l/mkw. oraz gradem. W ciągu dnia lekko się ochłodzi - na termometrach zobaczymy od 18 st. C na Pomorzu, przez 21 st. C w centralnej Polsce, do 23 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, zaś w burzach silny.

Niedziela 5 maja w całym kraju przyniesie nam pochmurne niebo, które w ciągu dnia będzie jednak się przejaśniać. W północno-zachodniej Polsce przestanie padać, ale w innych regionach wystąpi okresowy deszcz do 5-10 l/mkw. Termometry pokażą od 17 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez 19 st. C w centrum kraju do 20 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Autorka/Autor:anw,as

Źródło: tvnmeteo.pl