Żar poleje się z nieba w ostatni weekend wakacji. Nawet 35 stopni w cieniu

Kolejna fala upałów w Polsce. Temperatura z każdym dniem będzie wzrastać do soboty, kiedy wszędzie przekroczy 30 stopni Celsjusza. Burze spodziewane są jeszcze miejscami w czwartek i piątek, pogoda w ostatni weekend sierpnia w całym kraju zapowiada się już spokojniej i słonecznie.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W środę na Podlasiu będzie słonecznie. W pozostałych regionach czeka nas umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Podczas wyładowań atmosferycznych spadnie do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr w porywach osiągnie prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 32 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie przeważnie słaby, zmienny.

Czwartek i piątek jeszcze miejscami burzowo

Czwartek w zachodniej części kraju upłynie pod znakiem przelotnego deszczu oraz burz z opadami do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h. Na pozostałym obszarze Polski zrobi się słonecznie. Termometry pokażą w najcieplejszych chwilach od 28 st. C na Pomorzu Zachodnim do 34 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr.

Również na piątek dla zachodnich regionów synoptycy prognozują, że przelotnie popada i zagrzmi. Podczas burz spadnie do 10-20 l/mkw, a wiatr w porywach rozpędzi się do 60-80 km/h. W reszcie kraju będzie słonecznie. Temperatura maksymalna osiągnie od 30 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 34 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje ze słabą siłą, z kierunku wschodniego.

Prognoza pogody na czwartek i piątek tvnmeteo.pl

Prognoza opadów na kolejne dni ventusky.com

Prognoza pogody na weekend

Sobota słonecznie zapowiada się w całym kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 31 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 35 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby, wschodni.

Drugi dzień weekendu, niedziela także upłynie pod znakiem słońca. Temperatura maksymalna wyniesie od 29 st. C na Podkarpaciu do 32 st. C na Dolnym śląsku. Będzie wiać słaby, wschodni wiatr.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Prognoza temperatury na kolejne dni ventusky.com

Prognoza porywów wiatru na kolejne dni ventusky.com

Autor:ps//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl