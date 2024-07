Pogoda na jutro, czyli na wtorek 30.07. Nocą termometry pokażą miejscami tylko 10 stopni Celsjusza. Dzień przyniesie słoneczną aurę. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Noc zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Podkarpaciu i Górnym Śląsku, przez 12 st. C w centrum kraju, do 13-14 st. C na Mazowszu, Podlasiu, Warmii, Mazurach i Kaszubach. Powieje północno-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie dość silny - tam w porywach może osiągać prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - wtorek, 30.07

Wtorek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste. Termometry pokażą maksymalnie od 23 st. C na Suwalszczyźnie i w rejonie Zatoki Gdańskiej, przez 26 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na południowym zachodzie. Północno-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie okaże się dość silny, w porywach może rozpędzać się do 50 km/h.

Prognoza pogody na wtorek tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne - wtorek, 30.07

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 50-60 procent. W niema całym kraju będzie ciepło, tylko mieszkańcy północnej Polski odczują komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne.

Warunki biometeo we wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy wiatr. Ciśnienie lekko rośnie, o północy osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka we wtorek małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 26 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, w południe sięgnie 1004 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy 14 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie lekko rośnie, o północy osiągnie 1018 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Wtorek przyniesie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste. Termometry pokażą maksymalnie 23 st. C. północno zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, w południe sięgnie 1017 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu dopisze pogodna aura. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie lekko rośnie, o północy sięgnie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Na wtorek w Poznaniu prognozuje się małe zachmurzenie kłębiaste. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 st. C. Wiatr północno-zachodni, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się pogodnie. Termometry wskażą 11 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie lekko rośnie, o północy osiągnie 1006 hPa.

Pogoda na juro - Wrocław

Przed mieszkańcami Wrocławia słoneczny wtorek. Temperatura maksymalna wyniesie 27 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie. Ciśnienie waha się, w południe sięgnie 1004 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie lekko rośnie, o północy osiągnie 994 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Wtorek w Krakowie upłynie pod znakiem słonecznej aury. Termometry wskażą maksymalnie 26 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 992 hPa.

Warunki drogowe we wtorek tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl