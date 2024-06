Pogoda we wtorek w całym kraju będzie dopisywać. Synoptycy nie przewidują opadów. Na termometrach będzie od 23 do 27 stopni Celsjusza. Aura korzystnie wpłynie na samopoczucie.

Noc upłynie pod znakiem pogodnej aury, tylko na wschodzie kraju pojawi się więcej chmur. Temperatura minimalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 13-14 st. C w centrum, do 15 st. C na Ziemi Lubuskiej i Podkarpaciu. Wiatr z kierunków północnych i wschodnich powieje ze słabą siłą.

Pogoda na wtorek 25.06

W ciągu dnia na obszarze całej Polski zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Termometry pokażą maksymalnie od 23 st. C nad morzem, przez 26 st. C w środkowych regionach, do 27 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr będzie wschodni i północno-wschodni, słaby i umiarkowany.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza we wtorek sięgnie 60-70 procent. W całej Polsce będzie ciepło. Warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Wiatr będzie północno-wschodni, na ogół słaby. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Wtorek w Warszawie przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 26 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie 1006 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Nocą w Gdyni, Sopocie i Gdańsku zachmurzenie będzie duże z rozpogodzeniami. Temperatura spadnie minimalnie do 11 st. C. Wiatr będzie północno-wschodni, na ogół słaby. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1021 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańcy Gdańska, Sopotu i Gdyni we wtorek powinni spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Termometry pokażą maksymalnie 23 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie 1020 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Na noc dla Poznania prognozowane jest duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Wiatr będzie wschodni, na ogół słaby. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

We wtorek w Poznaniu zachmurzenie będzie umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 26 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu zachmurzenie będzie duże z rozpogodzeniami. Temperatura spadnie minimalnie do 13 st. C. Wiatr będzie wschodni, na ogół słaby. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia we wtorek powinni spodziewać się małego i umiarkowanego zachmurzenia. Termometry pokażą maksymalnie 27 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Wiatr będzie północno-wschodni, na ogół słaby. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 991 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

We wtorek w Krakowie zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 990 hPa.

Źródło: tvnmeteo.pl