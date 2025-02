Pogoda na jutro. Wtorek, 25.02 będzie dość ciepły i pogodny. Więcej chmur, z których może padać deszcz pojawi się na zachodzie kraju i Pomorzu. W nocy temperatura minimalna wyniesie od -4 do 5 stopni Celsjusza. Mogą pojawić się liczne mgły i zamglenia.

Nadchodząca noc przyniesie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami w dwóch pasach, od Śląska przez Wielkopolskę po wschodnie Pomorze oraz od Suwalszczyzny po wschodnie Mazowsze. Na Pomorzu Zachodnim pojawią się słabe opady deszczu, a w całym kraju liczne mgły i zamglenia. Temperatura minimalna wyniesie od -4/-3 st. C na Podlasiu i w Małopolsce, przez -2 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr powieje z kierunków południowych i będzie słaby, umiarkowany, na Pomorzu dość silny.

Pogoda na jutro - wtorek, 25.02

Jutro nad ranem pojawią się liczne mgły i zamglenia. Na zachodzie i Pomorzu będzie pochmurno, okresami spadnie słaby deszcz do dwóch litrów na metr kwadratowy. Poza tym w ciągu dnia wystąpią większe przejaśnienia i rozpogodzenia, szczególnie na wschodzie i południu kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 8-9 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Powieje południowo-zachodni słaby i umiarkowany wiatr.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od 70 do ponad 90 procent. Chłodno będzie nam na północnym zachodzie kraju. W pozostałych obszarach odczujemy komfort cieplny. Poza wschodnimi i południowo-wschodnimi regionami pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie.

Pogoda na noc - Warszawa

Niebo nad Warszawą będzie przykryte chmurami. Termometry pokażą minimalnie -1 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Wtorek przyniesie pochmurną i mglistą aurę z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Mieszkańcy Warszawy zobaczą na termometrach do 9 st. C. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Zbliżająca się noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pogodna, ale okresami mogą pojawić się gęste mgły. Termometry pokażą minimalnie 0 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1020 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Będzie pochmurno i mglisto. Okresami może padać słaby deszcz lub mżawka. Termometry w Gdańsku, Gdyni i Sopocie pokażą do 6 st. C. Słaby i umiarkowany powieje z południowych kierunków. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1016 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Zbliżająca się noc w Poznaniu będzie pogodna, ale okresami pojawią się gęste mgły. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Wtorek przyniesie pochmurną i mglistą aurą oraz okresami słaby deszcz lub mżawkę. Termometry w Poznaniu pokażą 7 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka pogodna noc. Okresami mogą wystąpić gęste mgły. Na termometrach zobaczymy minimalnie -1 st. C. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Wtorek we Wrocławiu zdominuje pochmurna i mglista aura, z przejaśnieniami. Termometry pokażą do 10 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pochmurna i mglista z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy od -4 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka pochmurny i mglisty dzień z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Termometry pokażą maksymalnie 10 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowych kierunków. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 992 hPa.

