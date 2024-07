Pogoda na noc

Noc zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami. Burze i ulewy znad Podkarpacia odsuną się na wschód, ale od zachodu, w głąb kraju, przemieszczać się ma kolejna strefa przelotnych opadów deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie na zachodzie i Pomorzu może zagrzmieć. W burzach spadnie opad rzędu 15 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie od 10-11 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16-17 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany, w burzach silny.

Pogoda na jutro - wtorek, 2.07

Wtorek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Poza tym pojawią się przelotne opady deszczu o sumie 5-10 l/mkw., głównie na północy i wschodzie kraju. Na północnym wschodzie możliwe są burze z opadami do 15 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 17 st. C na Kaszubach i Warmii, przez 20 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, tylko w burzach silny.