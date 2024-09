Najbliższa noc w większości Polski będzie pogodna. Duże zachmurzenie pojawi się jedynie na południu kraju z lokalnymi słabymi, przelotnymi opadami deszczu 1-2 litrów wody na metr kwadratowy, a w górach do 5-10 l/mkw. Nad ranem wystąpią silne zamglenia, a miejscami mgły na zachodzie i południu kraju. Temperatura minimalna wyniesie od 11-12 stopni Celsjusza na północy i wschodzie do 12-13 st. C na południu i zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany, północno-wschodni.