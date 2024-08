Noc w całej Polsce zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 10-12 st. C w centrum kraju do 13-14 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z kierunków wschodnich.

Pogoda na jutro - wtorek 13.08

Wtorek przyniesie słoneczną aurę. Termometry wskażą od 23 st. C na Suwalszczyźnie, 27 st. C w centrum kraju do 30-31 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie, słaby i umiarkowany, południowy oraz wschodni.