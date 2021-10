Pogoda na jutro - wtorek 12.10. Deszcz, lokalnie deszcz ze śniegiem i burze. Będzie chłodno

Pogoda na noc z poniedziałku na wtorek 11/12.10

Noc upłynie z przewagą umiarkowanego i dużego zachmurzenia ze słabymi przelotnymi opadami deszczu. Początkowo będą występować na zachodzie kraju, a następnie również częściowo w centrum i na południu. We wschodnich regionach małe zachmurzenie po północy będzie wzrastać do dużego, jednak tam nie powinno padać. Lokalnie na Podlasiu możliwe są silne zamglenia, a nad ranem mgły.

Temperatura minimalna wyniesie od 2-4 stopni Celsjusza w rejonie Suwałk, Białegostoku, Olsztyna, Rzeszowa i Lublina do 6-7 st. C na zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni skręcający na północno-zachodni.

Pogoda na wtorek 12.10

We wtorek czeka nas naprzemiennie pochmurne niebo ze słabymi i umiarkowanymi przelotnymi opadami deszczu oraz zachmurzenie małe i umiarkowane bez opadów. W rejonie Wybrzeża mogą pojawić się pojedyncze burze z opadami deszczu ze śniegiem i/lub krupy śnieżnej, o zmiennym stopniu intensywności. Najwięcej deszczu ma spaść na zachodzie i w centrum kraju - od 4 do 10 litrów na metr kwadratowy.

Termometry na obszarze całego kraju pokażą maksymalnie około 10-11 st. C, tylko miejscami 12 st. C Z kierunku zachodniego i północno-zachodniego powieje umiarkowany, na zachodzie silny wiatr. W porywach osiągnie prędkość do 40 kilometrów na godzinę.