Pogoda na jutro, czyli na wtorek 08.04. Noc w całej Polsce zapowiada się pochmurno, lokalnie może prószyć śnieg i padać śnieg z deszczem. W dzień parasole przydadzą się jedynie na wschodzie, gdzie wciąż może padać deszcz ze śniegiem. Opadom towarzyszyć mogą silniejsze podmuchy wiatru.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy w Polsce spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Lokalnie na południu i w centrum wystąpią słabe opady deszczu, przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i śniegu do 1-3 centymetrów. Termometry pokażą od -3/-2 st. C na Suwalszczyźnie, przez -1/1 st. C w centralnej Polsce, do 1-2 st. C na Dolnym Śląsku. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - wtorek 08.04

Wtorek przyniesie nam kłębiaste zachmurzenie, umiarkowane i duże. Nad wschodem i południowym wschodem przemieszczać się będą niewielkie opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy od 5-6 st. C na wschodzie, poprzez 9-10 st. C w centrum kraju, do 11-12 st. C w regionach zachodnich. Wiatr z kierunków północnych okaże się umiarkowany, jedynie na wschodzie w porywach dość silny, rozwijający prędkość do 40-50 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na wtorek tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza w Polsce wyniesie od około 50 do 80 procent. Komfort termiczny będziemy odczuwać w zachodniej części kraju. W pozostałych regionach będzie chłodno. Pogoda na wschodzie Polski będzie niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Z kolei na zachodzie warunki biometeorologiczne będą neutralne.

Warunki biometeo we wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy niebo nad Warszawą będzie zachmurzone, a przelotnie popada słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy minimalnie 1-2 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Barometry pokażą o północy 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

We wtorek w Warszawie prognozowane jest duże zachmurzenie bez opadów. Termometry wskażą do 8-9 st. C. Północny wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, porywisty. W południe ciśnienie osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Nie powinno padać. Temperatura minimalna wyniesie 1-2 st. C. Wiatr ze północy będzie umiarkowany. Na barometrach o północy zobaczymy 1025 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Pogodna aura zapanuje we wtorek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Na termometrach zobaczymy do 6-7 st. C. Z kierunków północnych powieje umiarkowany wiatr. Barometry w południe pokażą 1026 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc upłynie w Poznaniu pod znakiem dużego zachmurzenia z rozpogodzeniami. Termometry pokażą minimalnie -1/0 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. O północy ciśnienie wyniesie 1014 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Wtorek w Poznaniu zapowiada się pogodnie i bez deszczu. Temperatura wzrośnie do 10-11 st. C. Wiatr z północy będzie umiarkowany. W południe na barometrach zobaczymy 1015 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Pochmurna noc spodziewana jest we Wrocławiu. Wystąpią rozpogodzenia, ale początkowo także słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy 2-3 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się umiarkowany. Barometry o północy wskażą 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Aura we Wrocławiu będzie we wtorek pogodna. Termometry wskażą do 9-10 st. C. Z północnego zachodu powieje umiarkowany wiatr. W południe ciśnienie osiągnie 1011 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie noc przyniesie duże zachmurzenie ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna wyniesie 0-1 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z północnego zachodu. O północy zobaczymy na barometrach 997 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka pochmurny wtorek. W ciągu dnia przelotnie popada deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy 7-8 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, momentami porywisty. Barometry pokażą w południe 997 hPa.

Warunki drogowe we wtorek tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:ast

Źródło: tvnmeteo.pl