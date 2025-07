Przed nami pochmurna noc. Na północnym zachodzie kraju popada słaby deszcz o sumie 5-10 litrów na metr kwadratowy. W pozostałych regionach opady wyniosą do 30-60 l/mkw. Szczególnie obficie ma padać w pasie od Śląska, przez Ziemię Łódzką, po Mazowsze i Podlasie. Poza tym pojawią się burze z ulewami na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie oraz w Małopolsce i na Śląsku. Podczas wyładowań na południu kraju lokalnie może spaść do 80-100 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Podlasiu Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Powieje północno-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, w burzach silny.

Pogoda na jutro - środa 9.07

W czwartek będzie pochmurno i popada deszcz. Szczególnie obfite opady prognozowane są od Podlasia, przez Mazowsze, Ziemię Łódzką, po Śląsk - tam w ciągu 12 godzin może spaść do 40-60 l/mkw. Poza tym na południu i wschodzie kraju pojawią się burze, w górach z opadami do 70-100 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 16 st. C w centrum kraju i na Górnym Śląsku do 22 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę.