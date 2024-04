Pogoda na noc

W nocy na północy i zachodzie kraju wystąpi duże zachmurzenie z opadami deszczu do trzech litrów wody na metr kwadratowy. W pozostałych regionach dopisze pogodna aura. Temperatura minimalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Podlasiu i Ziemi Świętokrzyskiej do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Możliwe są przymrozki i spadek temperatury do -2 st. C, szczególnie na Mazowszu, Podlasiu i Kielecczyźnie. Powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy wiatr, zachodni i północno-zachodni.