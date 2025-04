W nocy będzie pochmurno ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Lokalnie, głównie na południu, będą one miały umiarkowane natężenie. Temperatura w najzimniejszym momencie nocy wyniesie od 10-11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 12-13 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni wiatr powieje umiarkowanie.

Pogoda na jutro - środa 16.04

W środę na południu i zachodzie kraju dopisze słoneczna aura. Na pozostałym obszarze Polski początkowo zachmurzenie będzie duże, z licznymi rozpogodzeniami w ciągu dnia. Lokalnie przelotnie popada, ale słabo. Na Mazowszu oraz Podlasiu mogą pojawić się burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 18-19 st. C na Suwalszczyźnie, przez 24-25 st. C w centrum kraju, do 26-27 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr, umiarkowany, na wschodzie w porywach będzie dość silny (o prędkości 40 km/h). Powieje z południowego zachodu.