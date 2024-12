Nadchodząca noc będzie pochmurna z niewielkimi przejaśnieniami. Na południu i południowym wschodzie pojawią się opady mokrego śniegu do 1-4 cm. Poza tym wystąpią postępujące od północnego wschodu w głąb kraju przelotne opady śniegu z deszczem marznącym do 2 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -2 st. C w centrum kraju, do 0 st. C na Wybrzeżu i Podkarpaciu. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na jutro - środa, 11.12

Środa przyniesie pochmurną aurę z niewielkimi przejaśnieniami na północy. Na południu, wschodzie i w centrum kraju wystąpią słabe opady śniegu do 1-2 cm oraz śniegu z deszczem marznącym do 2 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 0 st. C na Lubelszczyźnie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie północny, słaby i umiarkowany.