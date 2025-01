Pogoda na dziś. W sobotę 11.01 wystąpią opady śniegu, które miejscami będą obfite. Mogą pojawić się też burze śnieżne. Aura niekorzystnie wpłynie na nasze samopoczucie.

Sobota przyniesie na ogół duże zachmurzenie. Okresami wystąpią opady śniegu do 5-10 centymetrów, obejmujące od północy stopniowo cały kraj. Spodziewane są też burze śnieżne. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, Lubelszczyźnie i Ziemi Łódzkiej do 2 st. C nad samym morzem. Wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich, dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę, na północy do 80-90 km/h.

Prognoza pogody na sobotę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w całym kraju wyniesie ponad 90 procent. Wszędzie będzie zimno, wietrznie i wilgotno. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w sobotę tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Przed mieszkańcami Warszawy sobota z dużym zachmurzeniem i obfitymi opadami śniegu do 5-10 cm. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 0 st. C. Powieje zachodni, dość silny wiatr, który w porywach osiągnie do 60 km/h. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 992 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W sobotę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie wystąpi duże zachmurzenie. Poza tym spodziewane są obfite opady śniegu do 5-10 cm oraz śniegu z deszczem. Termometry wskażą maksymalnie 2 st. C. Wiatr zachodni, silny, w porywach rozpędzi się do 60-80 km/h. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 995 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Na sobotę w Poznaniu prognozuje się duże zachmurzenie z obfitymi opadami śniegu do 5-10 cm. Temperatura maksymalna wyniesie 0 st. C. Wiatr zachodni, dość silny, w porywach rozpędzał się będzie do 60-70 km/h. Ciśnienie spada, w południe wzrośnie do 997 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka sobota z dużym zachmurzeniem. Po południu wystąpią obfite opady śniegu do 5-10 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 0 st. C. Powieje zachodni, dość silny wiatr, który w porywach sięgnie do 60-70 km/h. Ciśnienie spada, w południe wzrośnie do 994 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Sobota w Krakowie upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia i obfitych opadów śniegu do 5-10 cm, które pojawią się po południu. Termometry wskażą maksymalnie 0 st. C. Wiatr zachodni, dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 60-70 km/h. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 986 hPa.

Warunki drogowe w sobotę tvnmeteo.pl

