Pogoda na noc

Na południowym wschodzie kraju noc upłynie dość pogodnie. Na pozostałych regionach niebo będzie pochmurne, z opadami deszczu do 5-20 litrów na metr kwadratowy obejmującymi stopniowo zachodnie, północne i środkowe regiony kraju. Na Pomorzu i Warmii opady okażą się najsilniejsze, może tam również zagrzmieć. Termometry pokażą od 13 stopni Celsjusza na Ziemi Gorzowskiej, przez 16-17 st. C w centrum kraju do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunków zachodnich powieje słaby i umiarkowany wiatr, na północy dość silny, a w burzach silny.

Pogoda na jutro - sobota 10.08

W sobotę niebo nad Polską zasnuje kłębiaste, małe i umiarkowane zachmurzenie. W północno-zachodniej i południowo-wschodniej części kraju okresami chmur będzie więcej i mogą im towarzyszyć przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C na Pomorzu, Warmii i Suwalszczyźnie, poprzez 25 st. C w centralnych regionach do 27 st. C na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, tylko na północy dość silny, w porywach rozwijający prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.