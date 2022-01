Pogoda na jutro - sobota 08.01. Opady deszczu ze śniegiem i śniegu w niektórych regionach

Pogoda na jutro. W sobotę część kraju obejmie strefa z opadami śniegu i deszczu ze śniegiem. Opady będą mieć jednak słaby i przelotny charakter. Temperatura wyniesie maksymalnie od -2 do 3 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy początkowo na zachodzie, a następnie również na północy oraz częściowo w centrum kraju zachmurzenie będzie duże i całkowite ze słabymi opadami śniegu, przechodzącymi na Pomorzu Zachodnim oraz Ziemi Lubuskiej w deszcz ze śniegiem. Przejściowo, zwłaszcza w rejonie Kujaw, Pomorza może spaść do 2-5 centymetrów śniegu. We wschodniej połowie kraju wystąpią liczne rozpogodzenia, miejscami do bezchmurnego nieba.

Temperatura minimalna wyniesie od -7 i -5 stopni Celsjusza na południu i wschodzie do 0-1 st. C na zachodzie kraju. Wiatr będzie umiarkowany, na zachodzie południowo-zachodni, a na wschodzie południowo-wschodni.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na sobotę 08.01

Za dnia od zachodu w głąb kraju będzie przemieszczać się strefa frontowa. Prognozowany jest wzrost zachmurzenia do dużego i całkowitego, miejscami z opadami śniegu, na zachodzie kraju również deszczu ze śniegiem. Opady będą słabe, z przerwami, głównie na północy kraju. Nie można jednak wykluczyć, że słabo, symbolicznie popada także w centralnych i południowych regionach. Na wschodzie początkowo będzie pogodnie, dopiero po południu zachmurzenie będzie duże.

Termometry pokażą maksymalnie od -2 i -1 st. C na wschodzie do 2-3 st. C na zachodzie kraju. Wiatr będzie południowo-zachodni skręcający na zachodni. Powieje umiarkowanie, tylko na zachodzie w porywach dość silnie.

Prognoza pogody na sobotę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia sięgnie 70-95 procent, przy czym najwyższa będzie nad morzem. Mieszkańcy całej Polski odczują chłód. Warunki biometeorologiczne na północnym zachodzie kraju okażą się niekorzystne, na południowym wschodzie będą neutralne, natomiast w pozostałych regionach neutralnie wpłyną na samopoczucie.

Warunki biometeo w sobotę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura minimalna wyniesie -5 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, południowy. O północy barometry wskażą 1004 hektopaskale i ciśnienie będzie spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Wzrost zachmurzenia do dużego i całkowitego, w drugiej części dnia możliwe słabe przelotne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 0 st. C. Powieej umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1000 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Całkowite zachmurzenie ze słabymi przelotnymi opadami śniegu. Temperatura spadnie minimalnie do -1 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Duże i całkowite zachmurzenie ze słabymi opadami śniegu i deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie 1 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1006 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Całkowite zachmurzenie ze słabymi przelotnymi opadami śniegu. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Duże i całkowite zachmurzenie, początkowo ze słabymi opadami śniegu i deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 2 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1000 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Duże i całkowite zachmurzenie. Temperatura spadnie minimalnie do 5 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-wschodni skręcający na południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1000 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Duże i całkowite zachmurzenie, możliwe słabe przelotne opady śniegu. Termometry pokażą maksymalnie 3 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 998 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Małe zachmurzenie i bezchmurne niebo. Temperatura minimalna wyniesie -7 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 992 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Umiarkowane i duże zachmurzenie, możliwe słabe przelotne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 1 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 988 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl