Noc zapowiada się pogodnie. Na Nizinie Szczecińskiej, Ziemi Lubuskiej i Świętokrzyskiej możliwe są słabe opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej do 15 st. C na Podkarpaciu. Wiatr przeważnie będzie słaby, z południa.

Pogoda sobotę 06.07

W ciągu dnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Pod wieczór na krańcach zachodnich Polski wystąpią burze, które będą gwałtowne. Suma opadów podczas ich trwania wyniesie 10-40 litrów na metr kwadratowy, pojawi się grad, a wiatr w porywach osiągnie prędkość 60-90 kilometrów na godzinę. Termometry pokażą maksymalnie od 27 st. C na Suwalszczyźnie do 32 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami, silniejszy, południowy.