Pogoda na jutro. W nocy lokalnie mogą pojawić się słabe opady deszczu. Poniedziałek 29.04 przyniesie pogodną i słoneczną aurę. Na termometrach zobaczymy nawet 27 stopni.

W nocy będzie pogodnie. Jedynie na Pomorzu Zachodnim prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane do dużego, nad ranem lokalnie ze słabymi opadami deszczu. Termometry pokażą minimalnie od 7-8 stopni Celsjusza na południu i wschodzie do 11-12 st. C na zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Pogoda na noc 28/29.04 tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - poniedziałek 29.04

Poniedziałek przyniesie pogodną i słoneczną aurę. Więcej chmur może pojawić się jedynie nad ranem w rejonie Pomorza Zachodniego. Tam może padać słaby, symboliczny deszcz. Termometry pokażą od 20 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 26 st. C w centrum, do 27 st. C na Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Jedynie na północnym zachodzie okaże się północno-zachodni.

Pogoda na poniedziałek 29.04 tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w poniedziałek 29.04

Największą wilgotność powietrza w poniedziałek odnotujemy na północnym zachodzie kraju - przekroczy 80 procent. Im dalej na południowy wschód Polski, tym wartość ta będzie się zmniejszać i dojdzie do około 60 procent. W całym kraju odczujemy ciepło, a warunki biometeo okażą się korzystne.

Warunki biometeo w poniedziałek 29.04 tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pogodnie, bez opadów. Temperatura spadnie do 10-12 st. C. Wiatr okaże się słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1010 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Zapowiada się słoneczny poniedziałek w Warszawie. Termometry pokażą do 25-26 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1012 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zachmurzenie będzie umiarkowane, przejściowo duże, ale padać nie powinno. Temperatura spadnie do 11-12 st. C. Powieje słaby, południowy wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1020 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zapowiada się pogodny dzień. W poniedziałek w Gdyni, Sopocie i Gdańsku zobaczymy maksymalnie 21-23 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowy wiatr skręcający na północny. Ciśnienie w południe wyniesie 1024 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu upłynie pod znakiem pogodnej aury i braku opadów. Termometry wskażą minimalnie 10-11 st. C. Powieje słaby, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1008 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Poznań

To będzie pogodny i słoneczny poniedziałek w Poznaniu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 25-26 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1011 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się pogodnie i bez opadów. Termometry wskażą do 10-11 st. C. Powieje słaby, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1002 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Szykuje się słoneczny poniedziałek we Wrocławiu. Temperatura wyniesie maksymalnie 26-27 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie w nocy będzie pogodnie i bez opadów. Temperatura minimalna osiągnie 7-8 st. C. Powieje słaby, wschodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 996 hPa i będzie nieznacznie wzrastać.

Pogoda na jutro - Kraków

Zapowiada się słoneczny poniedziałek w Krakowie. Termometry pokażą maksimum 25-26 st. C. Powieje umiarkowany, słaby, wschodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 997 hPa i będzie wzrastać.

Warunki drogowe w poniedziałek 29.04 tvnmeteo.pl

